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Общество

Борис Елкин: Псковичи активно принимают участие в разработке предложений и контроле исполнения работ

Жители Пскова активно принимают участие в разработке предложений, продвижении идей, голосовании и контроле исполнения работ, заявил глава города Борис Елкин, выступая на 36-й сессии Псковской городской Думы с отчётом о своей деятельности и работе администрации города за 2024 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

По инициативе жителей обустраиваются спортивные площадки во дворах, реализован первый в Пскове инициативный проект «Белочкин хуторок», отметил Борис Елкин.

«Более 30 проектов реализовано совместно с территориальными общественными самоуправлениями, позволивших преобразовать городские кварталы и дворы. Наши граждане активно принимают участие в разработке предложений, продвижении идей, голосовании и контроле исполнения работ. Уделяем внимание и решению вопроса благоустройства дворовых территорий. За счёт областных и собственных средств продолжаем ремонты дворов и междворовых проездов», – сказал глава Пскова.

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