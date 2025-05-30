Спектакль «Каинова печать» Псковского театра драмы стал доступен по Пушкинской карте

13:36, 30 мая 2025, ПАИ

Премьерный спектакль Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина «Каинова печать» (18+) прошел модерацию и стал доступен для покупки по Пушкинской карте, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

«Каинова печать» – спектакль молодого режиссера Тимура Кулова (ныне штатный режиссер Санкт-Петербургского ТЮЗа им. А.А. Брянцева) по пьесе русского драматурга ХХ века Леонида Андреева. Недавняя премьера о попытке героев вырваться из грязи в князи, совершив убийство, о грехопадении и воздаянии нашла живой отклик у зрителей – билеты раскупаются на несколько показов вперед.

Ближайшие даты показов: 4, 14, 17, 28 и 29 июня, 28 и 31 августа.

Напоминаем, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплатить «Пушкинской картой» билет почти на все репертуарные спектакли Псковского театра.

Из недавних премьер – это «Каинова печать», «Маленькие трагедии», «Амфитрион» и «Влюбленные». В программе «Пушкинская карта» участвуют также спектакли по русской классике «Пиковая дама», «Метель», «Ионыч», «Ревизор», «Морфий», «Зойкина квартира», «Смерть Тарелкина», зарубежной – «Пигмалион», «Бовари», современной драматургии – «Свидетельские показания», «Гробница малыша Тутанхамона», «Сережа очень тупой», «Говорит Москва» и другие.

Оплатить билет «Пушкинской картой» можно при покупке билета онлайн на сайте театра. В онлайн-афише зрители могут найти напротив спектакля-участника программы профиль Пушкина. После нажатия кнопки «Купить билет» на сайте зрители должны выбрать «Пушкинскую карту» в способах оплаты.

О включении спектакля «Битва жизни» в программу «Пушкинская карта», премьера которого намечена на июль 2025 года, театр сообщит дополнительно.