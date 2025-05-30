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Общество

Делегация Псковской области примет участие в окружном этапе эстафеты флага конкурса «Мастер года» в Петербурге

Делегация Псковской области примет участие в окружном этапе эстафеты флага всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» в Санкт-Петербурге 3 июня. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

В состав делегации вошли финалисты конкурса «Мастер года» 2022 года преподаватель Псковского кооперативного техникума Екатерина Парфенова и 2025 года – мастер производственного обучения Дновского железнодорожного техникума Александра Степанова, а также сотрудники отдела профессионального образования комитета по образованию Псковской области и ПОИПКРО.

Цель мероприятия – популяризация конкурса, привлечение наибольшего числа педагогических работников системы СПО к участию в конкурсе, формирование профессионального сообщества участников конкурса, развитие и укрепление его традиций.

Напомним, 7 мая состоялся региональный этап – получение эстафеты флага «Мастер года» от Дагестана и передача Новгородской области.

Региональный этап конкурса «Мастер года» проходил в Псковской области с 7 по 12 апреля. В финальных испытаниях Псковскую область представит Александра Степанова. Финал пройдёт осенью в Курске, имя победителя объявят 2 октября, в день системы среднего профессионального образования, которая в этом году отмечает 85-летие со дня образования.

Организаторы конкурса «Мастер года» – Минпросвещения России и общероссийский профсоюз образования. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

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