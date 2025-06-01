Четырёхлетний сын псковского пристава выиграл забег, посвящённый Дню защиты детей

15:08, 01 июня 2025, ПАИ

Начальник отделения организации установленного порядка деятельности судов лейтенант внутренней службы Никита Шевелев принял участие в традиционном забеге в честь Дня защиты детей вместе со своим сыном на стадионе «Машиностроитель» сегодня, 1 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судебных приставов Псковской области.



Фото: пресс-служба судебных приставов Псковской области



Фото: пресс-служба судебных приставов Псковской области



Фото: пресс-служба судебных приставов Псковской области





Сын Никиты Шевелева Константин преодолел дистанцию 200 метров и занял первое место в своей категории. «Старт вместе с отцом стал для него настоящим спортивным праздником и первым шагом в большой мир спорта», – отметили в пресс-службе.

Организаторы подчеркнули, что участие семей в подобных забегах способствует укреплению семейных ценностей и формированию у детей интереса к здоровому образу жизни с раннего возраста.