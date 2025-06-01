Четырёхлетний сын псковского пристава выиграл забег, посвящённый Дню защиты детей
Начальник отделения организации установленного порядка деятельности судов лейтенант внутренней службы Никита Шевелев принял участие в традиционном забеге в честь Дня защиты детей вместе со своим сыном на стадионе «Машиностроитель» сегодня, 1 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судебных приставов Псковской области.
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Фото: пресс-служба судебных приставов Псковской области
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Фото: пресс-служба судебных приставов Псковской области
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Фото: пресс-служба судебных приставов Псковской области
Сын Никиты Шевелева Константин преодолел дистанцию 200 метров и занял первое место в своей категории. «Старт вместе с отцом стал для него настоящим спортивным праздником и первым шагом в большой мир спорта», – отметили в пресс-службе.
Организаторы подчеркнули, что участие семей в подобных забегах способствует укреплению семейных ценностей и формированию у детей интереса к здоровому образу жизни с раннего возраста.
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