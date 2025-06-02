Как научить ребёнка финансовой грамотности, рассказали псковичам

12:58, 02 июня 2025, ПАИ

Как научить ребёнка финансовой грамотности, рассказал псковичам эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов 2 июня в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, самый лучший способ научить ребёнка чему-либо – это личный пример. «Рассказывайте детям о своих финансовых решениях, объясняйте, как вы планируете бюджет и как выбираете выгодные предложения. Важно, чтобы дети видели, что финансовая грамотность – это не просто теория, а полезный навык, который помогает жить лучше», – рекомендовал эксперт.

Александр Иванов также посоветовал привлекать детей к семейным обсуждениям финансовых вопросов. Например, во время похода в магазин вместе с ребёнком можно составить список покупок, сравнить вместе цены на товары, объяснить ему, что такое скидка и в чём разница между «хочу» и «надо».

«В любом возрасте легче и увлекательнее изучать основы финансовой грамотности в игре. С дошкольниками можно начинать с простых сюжетно-ролевых игр. Например, можно играть в «Магазин», где ребёнок будет продавцом или покупателем и сможет потренироваться в расчётах и планировании бюджета. С ребятами постарше можно играть в настольные игры, например в «Монополию», – предложил спикер.

У Банка России есть проект «Игры по финансовой грамотности». На сайте проекта doligra.ru размещены материалы для проведения игр. Во всех играх указан возраст участников, а также оптимальное количество игроков. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте и скачать понравившуюся игру – это полный комплект необходимых материалов в электронном виде. Его останется только распечатать.

Для ребят, которые любят играть в компьютерные и мобильные игры, Банк России разработал онлайн-игры по финансовой грамотности. С яркой графикой и занимательным сюжетом. Игры размещены на просветительском сайте «Финансовая культура», его можно найти в интернете, набрав в любой поисковой системе слова «Финкульт.инфо».

Например, в игре «Тайна потерянной копилки» ребята спасают накопления героев от мошенников и злого колдуна, а в игре «Космический детектив: загадка семи банкнот» учатся отличать подлинные купюры от фальшивок.

Также в материалах сайта в простой форме разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый: от планирования личного бюджета до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии.

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