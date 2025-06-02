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Общество

В Псковской области инспекторов ПДН поздравили с профессиональным праздником

Торжественная церемония награждения сотрудников, приуроченная к 90-летию со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в системе МВД России, прошла в областном управлении сегодня, 2 июня, сообщили ПАИ в УМВД России по Псковской области.

  • Инспекторов ПДН поздравили с профессиональным праздником
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Инспекторов ПДН поздравили с профессиональным праздником
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Инспекторов ПДН поздравили с профессиональным праздником
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Инспекторов ПДН поздравили с профессиональным праздником
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

С поздравительным словом выступил заместитель начальника УМВД полковник полиции Сергей Ащеулов: «Работа инспекторов ПДН – нелёгкий и ответственный труд. Особые слова благодарности ветеранам – тем, кто стоял у истоков образования ПДН, заложил славные традиции следствия, тем, кто и сейчас является примером для молодого поколения сотрудников».

В рамках празднования к поздравлениям присоединились представители правительства Псковской области.

От имени губернатора региона Михаила Ведерникова в торжественной церемонии принял участие начальник управления специальных программ правительства Псковской области Юрий Грязнов, который лично вручил награды. Он отметил важность работы сотрудников ПДН и выразил благодарность за их профессионализм и преданность службе.

Со словами благодарности к ветеранам системы профилактики обратился заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления МВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский. Он поздравил ветеранов с юбилеем ПДН, вручил им памятные медали и пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

В завершение начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области полковник полиции Евгений Алушков поблагодарил подчинённых за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, инициативу и настойчивость в решении особо важных и сложных служебных задач.

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