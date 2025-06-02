Основным драйвером роста бюджета Псковской области стали собственные налоговые и неналоговые доходы

00:28, 03 июня 2025, ПАИ

Собственные налоговые и неналоговые доходы региона увеличились на 4,6 миллиардов рублей. Это основной драйвер роста бюджета, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с представителями фракций Псковского областного Собрания депутатов, которая состоялась накануне ежегодного отчета о деятельности регионального правительства за 2024-й год 2 июня.

«Важно, что основной драйвер роста, как и в прошлом году, это собственные налоговые и налоговые доходы. Они выросли на 4,6 миллиарда рублей или почти на 12%, если точно, будет на 11,9. Госдолг у нас сегодня находится на самом низком с 2017 года уровне, и это при том, что мы уже взяли бюджетный кредит на строительство магистрального водопровода, котельной, теплотрассы в городе Пскове и специальный казначейский кредит на покупку 47 автобусов, которые уже ездят по улицам наших городов», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также отметил, что промышленность и сельское хозяйство также имеют высокие индексы. Так, индекс развития сельского хозяйства в регионе самый высокий по стране. Что касается промышленности, то индекс фиксируется на уровне выше среднероссийского.

«Проблемные моменты, конечно, тоже есть. Но и сейчас, считаю, мы вышли на очень хороший результат. Поэтому мы довольно крепко стоим на ногах, готовы к дальнейшему динамичному и уверенному развитию», – подытожил глава региона.