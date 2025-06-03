О поддержке местного самоуправления в Псковской области рассказал губернатор

00:57, 03 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на вопросы представителей фракций Псковского областного Собрания депутатов в ходе рабочей встречи накануне ежегодного отчёта о деятельности регионального правительства за 2024 год. Обращения касались здравоохранения, образования, транспорта, состояния дорог, строительства экотехнопарка и других вопросов.

Отдельно отвечая на обращения депутатов, Михаил Ведерников остановился на поддержке местного самоуправления. Он отметил, что хорошим решением в этой сфере стало проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий» и создание комплекса мер поддержки кадров.

Также внимание уделяется привлечению жителей к решению проблем на местном уровне. В области создано почти 800 ТОС. Общее финансирование общественных инициатив составляет уже четверть миллиарда бюджетных средств.

«Мы открыты и для депутатов, и областных, и муниципальных. Постоянно взаимодействуем с ассоциацией «Совет муниципальных образований». Тут важно чётко получать своевременную обратную связь», – добавил губернатор.