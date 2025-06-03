Псковская область стала первым регионом в России по индексу сельхозпроизводства

11:16, 03 июня 2025, ПАИ

Псковская область по итогам 2024 года стала первым регионом в России по индексу сельскохозяйственного производства – он составил 132%, сообщил губернатор Михаил Ведерников на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов в своём отчёте о деятельности правительства региона за 2024 год.

«Хорошие результаты показывает и промышленность – индекс 107,7%. Это заметно выше среднероссийских 104,6%, - обратил внимание губернатор. - В целом на сопровождении нашего Фонда инвестиционного развития находятся более 45 инвестиционных проектов на общую сумму 56 млрд рублей. Результатом их реализации станет создание более 3200 рабочих мест к 2030 году и дополнительное поступление в бюджет порядка 1,5 млрд налоговых отчислений в год».

Так, в ОЭЗ «Моглино» уже семь резидентов вышли на стадию производства продукции и ещё три завода строятся. «Рассчитываем, что строительная готовность будет уже в этом году», - отметил Михаил Ведерников.

В регионе запустили новые крупные производства: завод по переработке мясосырья ООО «ВСГЦ» (25 млрд инвестиций) и «СКТ Групп» (5 млрд рублей инвестиций в рамках проекта «Севкабель»). Кроме того, заработал промышленный технопарк «Агрополис». Принято 10 резидентов-МСП, которыми создано 117 рабочих мест.