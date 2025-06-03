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Политика

Михаил Ведерников во главу угла ставит качество жизни жителей Псковской области – Наталия Соколова

В своём выступлении о деятельности правительства Псковской области в 2024 году губернатор Михаил Ведерников особое внимание уделил социальной сфере, в том числе образованию, здравоохранению и поддержке семей с детьми, отметила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Михаил Ведерников отметил, что более 1 400 семей региона получили различные государственные выплаты. Особое внимание в Псковской области уделяется многодетным семьям и семьям участников СВО», – обратила она внимание.

«Остаётся острой проблема обеспечения жильём граждан из категории «ребёнок-сирота». Очередь на сегодняшний день составляет более 2 000 человек, из них в 2024 году 84 человека были обеспечены квартирами. На мой взгляд, для решения этой проблемы в дотационных регионах требуется федеральная поддержка и социальная ориентированность строительного бизнеса», – считает Наталия Соколова.

«Важнейшее направление в работе всех органов власти – улучшение демографии. Губернатор подчеркнул, что перед регионом стоит задача создания новых хорошо оплачиваемых рабочих мест, строительства нового доступного жилья, повышения качества медицинской помощи, поддержка семей. Все силы на реализацию основной цели – повышение общего качества жизни населения», – подчеркнула Наталия Соколова по итогам отчёта губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства региона в 2024 году.

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