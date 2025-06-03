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Общество

В Псковской области перевыполнили план обеспечения жильём детей-сирот

План обеспечения жильём детей-сирот перевыполнили в Псковской области в 2024 году, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 3 июня на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за прошлый год, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

За счёт федеральной субсидии по соглашению с Минстроем РФ в 2024 году необходимо было обеспечить 31 ребёнка. Этот показатель был перевыполнен, и в регионе приобрели 37 помещений, рассказал глава региона.

Кроме того, в бюджете области были предусмотрены дополнительные лимиты в размере почти 270 млн рублей. Эти средства позволили дополнительно приобрести ещё 109 помещений, уточнил Михаил Ведерников.

Кроме того, в прошлом году состоялась передача квартир, построенных в Пскове в 2023 году. Это 84 квартиры на улицах Лермонтова и Гдовской, отметил глава региона.

Очередь детей-сирот на получение жилья по-прежнему очень большая – в ней состоит более двух тысяч человек, заметил он. «Тем не менее мы постепенно двигаемся в сторону её уменьшения», – заключил Михаил Ведерников.

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