Четверо псковичей выступят на «Большой Московской регате»

15:42, 04 июня 2025, ПАИ

Четверо псковичей выступят на «64-й Большой Московской регате – Кубке сильнейших спортсменов» по академической гребле. Соревнования пройдут на гребном канале Москва с 5 по 8 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации гребного спорта Псковской области Константин Чижов.

Псковскую область на этих стартах представят Семён Яганов, Павел Сорин, Максим Бабаджанов и Александр Матвеев. Помимо российских гребцов, в регате примут участие спортсмены из Армении, Белоруссии, Узбекистана, Кубы, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Сербии, ОАЭ, Пакистана и Индии.

Сегодня, 4 июня, день приезда. В Москве собралось более 1 300 участников, которые разыграют медали в более чем 60 классах лодок.

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