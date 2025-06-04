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Спорт

Четверо псковичей выступят на «Большой Московской регате»

Четверо псковичей выступят на «64-й Большой Московской регате – Кубке сильнейших спортсменов» по академической гребле. Соревнования пройдут на гребном канале Москва с 5 по 8 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации гребного спорта Псковской области Константин Чижов.

Павел Сорин. Фото: Федерация гребного спорта России

Псковскую область на этих стартах представят Семён Яганов, Павел Сорин, Максим Бабаджанов и Александр Матвеев. Помимо российских гребцов, в регате примут участие спортсмены из Армении, Белоруссии, Узбекистана, Кубы, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Сербии, ОАЭ, Пакистана и Индии.

Сегодня, 4 июня, день приезда. В Москве собралось более 1 300 участников, которые разыграют медали в более чем 60 классах лодок.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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