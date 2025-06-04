Псковская делегация участвует в выставке «Белагро-2025»

16:12, 04 июня 2025, ПАИ

Делегация Псковской области участвует в 35-й Международной специализированной выставке «Белагро-2025», которая проходит в Минском международном выставочном центре с 3 по 7 июня. Об этом ПАИ сообщили в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области.



Фото: предоставили в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области



Фото: предоставили в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области



Фото: предоставили в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области



Фото: предоставили в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области



Фото: предоставили в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области



Фото: предоставили в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области



Фото: предоставили в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области



Фото: предоставили в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области



Фото: предоставили в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области



Фото: предоставили в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области



















Делегация Псковской области приняла участие в торжественной церемонии открытия выставки. В рамках мероприятия представители региона осмотрели экспозиции и провели встречи с производителями сельхозтехники, включая ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Гомельагрокомплект» и ОАО «Белагромаш».

В состав делегации вошли руководители и специалисты комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области, представители Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, а также руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, Великолукской сельхозакадемии и Псковского агротехнического колледжа.