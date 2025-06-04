Очередную партию гуманитарной помощи передали псковские профсоюзы в зону СВО
Псковский областной совет профессиональных союзов вместе с членскими организациями продолжает оказывать поддержку участникам спецоперации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
На первомайском митинге-концерте профсоюзы собрали порядка ста тысяч рублей. На эти средства была закуплена гуманитарная помощь, в том числе дорогостоящая техника и необходимые предметы для бойцов спецподразделений, которую позже передали в зону проведения специальной военной операции.
Представители военных подразделений в свою очередь выразили благодарность профсоюзным активистам и лидеру Псковского профдвижения Игорю Иванову за оказание постоянной помощи и поддержки.
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