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Общество

Очередную партию гуманитарной помощи передали псковские профсоюзы в зону СВО

Псковский областной совет профессиональных союзов вместе с членскими организациями продолжает оказывать поддержку участникам спецоперации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Очередную партию гуманитарной помощи передали псковские профсоюзы военнослужащим в зону СВО. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

На первомайском митинге-концерте профсоюзы собрали порядка ста тысяч рублей. На эти средства была закуплена гуманитарная помощь, в том числе дорогостоящая техника и необходимые предметы для бойцов спецподразделений, которую позже передали в зону проведения специальной военной операции.

Представители военных подразделений в свою очередь выразили благодарность профсоюзным активистам и лидеру Псковского профдвижения Игорю Иванову за оказание постоянной помощи и поддержки.

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