Забота, тепло и внимание: Псковский перинатальный центр провёл два праздника в честь Дня защиты детей

22:59, 04 июня 2025, ПАИ

Мороженое, шарики, аквагрим – добрые и яркие мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей, Псковский клинический перинатальный центр провёл совместно с детской областной клинический больницей сразу в двух городах – в Пскове и Великих Луках. Подробности – в сюжете «Первого Псковского».

Забота, тепло и внимание объединили ребят, родителей и гостей в Международный день защиты детей на праздничной площадке Псковского клинического перинатального центра и детской областной клинической больницы.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к участникам праздника, в первую очередь к детям, обратилась вице-губернатор Вера Емельянова. «Вспоминая недавнее интервью президента России Владимира Путина, так и хочется каждый раз сказать: а как же мы жили без вас? Это удивительная формула любви, которую сегодня мы все употребляем и хотим использовать, чтобы вас было как можно больше», – сказала она.

Сотрудники Псковского областного клинического перинатального центра, детской областной клинической больницы и гости праздника высадили «Дерево жизни» – символ дружбы и взаимопомощи двух учреждений.

Впервые праздничное мероприятие, посвящённое Международному дню защиты детей, прошло в Великолукском родильном доме – филиале Псковского клинического перинатального центра.

«Праздник прежде всего организован для деток, для наших выпускников, для жителей города, для детей, которые находятся на стационарном лечении в детской областной клинической больнице. Праздник всеобъемлющий. Мы постарались отметить все возрастные группы: у нас и программы аниматоров, и шоу мыльных пузырей, и аквагрим, и выступление творческих коллективов», – отметила главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук.