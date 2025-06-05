Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Путин предложил учредить День языков народов России

Президент РФ Владимир Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова, сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: ПАИ

Глава государства отметил, что Гамзатов считал родными два языка: аварский, на котором создавал свои произведения, и русский, благодаря которому его творчество получило мировую известность, сказал глава государства на заседании совета по поддержке русского языка.

Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель, народный поэт Дагестанской АССР, Герой социалистического труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий. Он родился 8 сентября 1923 года в дагестанском селе Цада. Гамзатов написал множество поэтических, прозаических и публицистических произведений на аварском и русском языках, среди которых «Высокие звезды», «Письмена» и «Год моего рождения».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2025

Дорожные работы на улице Леона Поземского в Пскове идут с опережением графика
05 июня 2025

В Пскове прошла встреча переселенцев и представителей власти
05 июня 2025

Межрегиональный кубок лиги дебатов СЗФО в 2026 году пройдёт в Пскове
05 июня 2025

Где в Псковской области можно купаться без опасения, рассказали специалисты
05 июня 2025

Социальных работников Псковской области чествовали в преддверии праздника
05 июня 2025

«Не отказываться от мечты»: победители акции «Губернаторский дневник» поделились впечатлениями от её финала
05 июня 2025

Игорь Иванов: Работы у облсовпрофа будет больше
05 июня 2025

Стал известен график выплаты жителям Псковской области детских пособий и пенсий в июне

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...