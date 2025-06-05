Путин предложил учредить День языков народов России

16:08, 05 июня 2025, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что Гамзатов считал родными два языка: аварский, на котором создавал свои произведения, и русский, благодаря которому его творчество получило мировую известность, сказал глава государства на заседании совета по поддержке русского языка.

Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель, народный поэт Дагестанской АССР, Герой социалистического труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий. Он родился 8 сентября 1923 года в дагестанском селе Цада. Гамзатов написал множество поэтических, прозаических и публицистических произведений на аварском и русском языках, среди которых «Высокие звезды», «Письмена» и «Год моего рождения».