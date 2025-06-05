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Общество

Переселенец из Латвии – о Пскове: Я здесь уже навсегда

Вадим Сусаренко, приехавший из Риги (Латвия) в Псков по программе переселения соотечественников, 5 июня этого года принял присягу в верности России. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

Вадим Сусаренко. Фото: ПАИ

Мужчина подал документы о получении гражданства всего месяц назад, а уже 4 июня получил приглашение на торжественную церемонию, которая состоялась сегодня.

«Я уже здесь, скажем так, навсегда, надолго», – поделился Вадим Сусаренко своими впечатлениями о новом доме.

Он отметил, что Псков ему сразу понравился: «Город небольшой, ухоженный, здесь добрые люди, я в этом уже успел убедиться».

Особенно Вадим Сусаренко ценит выгодное географическое расположение Пскова. «Отсюда удобно добираться до Санкт-Петербурга и Москвы. По профессии я логист, экспедитор, и в Пскове есть хорошие перспективы для развития в сфере грузоперевозок», – рассказал он.

В ближайшее время Вадим Сусаренко получит российский паспорт и планирует активно строить здесь свою жизнь и карьеру.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехало более 12 тысяч человек из 24 стран.

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