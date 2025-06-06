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Общество

Карантин по бешенству ввели в Пустошке

Карантин по бешенству ввели в Пустошке, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

На улице Западной домашний кот после прогулки стал вести себя агрессивно, поцарапал хозяйку, а на следующий день умер. Стало известно, что кот не был вакцинирован против бешенства. Специалисты госветслужбы отобрали пробу на бешенство, диагноз подтвердился. Карантин по бешенству установили на территории эпизоотического очага и на прилегающей территории. В настоящее время проводят мероприятия по ликвидации очага, профилактике распространения и возникновения бешенства.

Жителей Псковской области просят уделить особое внимание вакцинации домашних животных от бешенства. Вакцинация проводится бесплатно, для этого надо обратиться в районные станции по борьбе с болезнями животных – они есть во всех муниципалитетах. «Эта простая процедура позволит сохранить жизнь вашим питомцам и сберечь здоровье окружающих людей», – подчеркнули в пресс-службе.

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