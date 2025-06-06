Михаил Мишустин: кабмин усовершенствовал систему мониторинга для контроля нацпроектов

22:48, 06 июня 2025, ПАИ

Правительство РФ усовершенствовало систему мониторинга для контроля за выполнением национальных проектов, сообщает РИА.Новости со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Мнения жителей регионов о мероприятиях, которые нуждаются в доработке, ежедневно передаются правительству разными источниками.

«Все задачи, поставленные в нацпроектах, предельно конкретные и чётко описывают результаты, которые увидят люди на улицах и в районах, где они живут, в городах и регионах. Это современные поликлиники и больницы, детские сады, школы и аэропорты, новые дороги, коммунальная и другая инфраструктура», – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Кроме того, в России разработан и утверждён единый план достижения национальных целей. Для оценки результатов используются улучшенные инструменты мониторинга.

При реализации национальных проектов учитываются операционные риски. В частности, осуществляется контроль за заключением контрактов, соблюдением графиков, проведением экспертиз, конкурсов и отборов, а также за выделением средств.

Также ведётся работа по поддержанию высоких темпов реализации национальных проектов. Например, правительство внесло в Государственную Думу законодательную инициативу, согласно которой трансферты в регионы будут осуществляться не позднее двадцатых чисел августа. Это позволит субъектам РФ заранее знать, на какие ресурсы они могут рассчитывать в следующем бюджетном цикле.