Артисты Ирина Пегова, Алексей Кравченко и Сергей Шнырев представят спектакль на Днях пушкинской поэзии
Артисты Ирина Пегова, Алексей Кравченко и Сергей Шнырев представят спектакль-концерт «Ниоткуда с любовью…», который пройдет в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры 7 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Артисты и музыканты содружества «САМи» подготовили программу, в которой собраны как любимые зрителями стихи, так и новые произведения.
Гостей мероприятия ждут поэтические монологи, диалоги и песни, а также хиты ансамбля «4:33» и композитора Дениса Калинского в сочетании с гитарными композициями Алексея Кравченко.
Со сцены прозвучат стихи таких авторов, как Александр Пушкин, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Иосиф Бродский и других.
Режиссером спектакля-концерта стала Наталья Семенова.
Мероприятие пройдет в 14:00 в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».
Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.
Артисты Ирина Пегова, Алексей Кравченко и Сергей Шнырев представят спектакль на Днях пушкинской поэзии
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