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Артисты Ирина Пегова, Алексей Кравченко и Сергей Шнырев представят спектакль на Днях пушкинской поэзии

Артисты Ирина Пегова, Алексей Кравченко и Сергей Шнырев представят спектакль-концерт «Ниоткуда с любовью…», который пройдет в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры 7 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Артисты и музыканты содружества «САМи» подготовили программу, в которой собраны как любимые зрителями стихи, так и новые произведения.

Гостей мероприятия ждут поэтические монологи, диалоги и песни, а также хиты ансамбля «4:33» и композитора Дениса Калинского в сочетании с гитарными композициями Алексея Кравченко.

Со сцены прозвучат стихи таких авторов, как Александр Пушкин, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Иосиф Бродский и других.

Режиссером спектакля-концерта стала Наталья Семенова.

Мероприятие пройдет в 14:00 в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.

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