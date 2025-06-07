Евгений Васильев стал участником XXVI конференции Ассоциации детских больниц России

11:20, 07 июня 2025, ПАИ

Главный врач детской областной больницы Евгений Васильев принял участие в XXVI ежегодной конференции Ассоциации детских больниц России, которая состоялась в областной детской клинической больнице Ростова-на-Дону, сообщил главврач медучреждения на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Главврач лечебного учреждения Светлана Пискунова представила главным врачам детских больниц России опыт работы в условиях введённого в строй год назад хирургического центра инновационных технологий. Также уникальному опыту ОДКБ были посвящены доклады о нескольких направлениях: о хирургии, нейрохирургии, онкогематологии, реабилитации, ревматологии. Спикеры подчеркнули, что роль учреждения превышает региональный уровень.

«Мы показываем всей стране, как достойно может работать областная детская больница, насколько она укомплектована. Это наша большая гордость. Ведь больница сегодня оснащена не только современным оборудованием – её технические возможности позволяют внедрять всё новые и новые технологии», – отметила Светлана Пискунова.

Евгений Васильев добавил, что ему запомнились выступления коллег из Белгорода, которые поделились опытом работы с минно-взрывной травмой у детей, а также готовности к массовому поступлению больных и раненых.

В конференции участвововали 57 делегатов 35 территорий, включая новые регионы. Модератор мероприятия – председатель правления ассоциации Николай Ваганов, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор.

В первый день форума обсуждались инновационные технологии и практики в области педиатрической медицины, применяющиеся в ведущих лечебных учреждениях России, новые подходы к организации медицинской помощи детям в регионах, точки роста.

Особенно впечатлили доклады о развитии детской реабилитации в регионах, отметил Евгений Васильев.

Обсуждались также острые и типичные для детского здравоохранения проблемы: дефицит кадров, который есть везде, но в некоторых регионах крайне критичный, некоторые аспекты маршрутизации, необходимость цельной стратегии профилактического управления, включающей в том числе репродуктивную диспансеризацию.

«В течение второго дня работы конференции мы осмотрели новый корпус больницы: центры анестезиологии и реанимации, хирургии, детской онкологии и гематологии, медицинской реабилитации, продолжили обмен практическим опытом. В нашей больнице ещё есть что улучшать, план действий намечен», – отметил Евгений Васильев.