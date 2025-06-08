Приём врача-гематолога возобновится в Псковской детской областной больнице 9 июня
Приём врача-гематолога возобновится в Псковской детской областной клинической больнице с 9 июня, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
Команда больницы пополнилась новым специалистом – главным детским онкологом-гематологом Северо-Западного федерального округа РФ Татьяной Быковой. Сфера её научных интересов – орфанные заболевания у детей.
Предварительно записаться на приём можно по телефонам (8 8112) 32-42-38, 32-42-39 (регистратура КДЦ), 32-42-66 (отдел госпитализации) или через лечащего врача в системе «Квазар».
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