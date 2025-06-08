Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Приём врача-гематолога возобновится в Псковской детской областной больнице 9 июня

Приём врача-гематолога возобновится в Псковской детской областной клинической больнице с 9 июня, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Татьяна Быкова. Фото предоставили в комитете по здравоохранению Псковской области

Команда больницы пополнилась новым специалистом – главным детским онкологом-гематологом Северо-Западного федерального округа РФ Татьяной Быковой. Сфера её научных интересов – орфанные заболевания у детей.

Предварительно записаться на приём можно по телефонам (8 8112) 32-42-38, 32-42-39 (регистратура КДЦ), 32-42-66 (отдел госпитализации) или через лечащего врача в системе «Квазар».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июня 2025

Трёхдневная рабочая неделя ожидает псковичей
08 июня 2025

Как подготовиться к путешествию с питомцем за границу, рассказали псковичам
08 июня 2025

Первые лисички собирают грибники в Порхове
08 июня 2025

С 22 августа поезд Санкт-Петербург – Великие Луки будет отправляться с Витебского вокзала
08 июня 2025

Ольга Евстигнеева поздравила сотрудников социальной сферы с профессиональным праздником
08 июня 2025

Псковские представители стали участниками форума Комитета семей воинов Отечества в Архангельске
08 июня 2025

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём социального работника
08 июня 2025

Борис Елкин поздравил православных псковичей с праздником Святой Троицы

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...