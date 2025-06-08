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Как подготовиться к путешествию с питомцем за границу, рассказали псковичам

Как подготовиться к путешествию с питомцем за границу, рассказали псковичам в региональном комитете по ветеринарии.

Фото: ПАИ

Одним из ключевых моментов является вакцинация животного против инфекционных заболеваний. Многие страны требуют вакцинацию против бешенства и других опасных заболеваний для ввоза животных.

На территории России разрешено использовать вакцины, зарегистрированные в Государственном реестре лекарственных средств для ветеринарного применения и реестрах стран-членов Евразийского экономического союза. Эти вакцины обеспечивают необходимую защиту и соответствуют международным стандартам.

Подробная информация о правилах ввоза животных в зарубежные страны, о типе вакцины против бешенства, допустимой для собак, кошек и хорьков, есть на сайте Россельхознадзора.

Перед поездкой необходимо:

- изучить правила ввоза животных в страну назначения;

- сделать необходимые прививки, убедиться, что питомец вакцинирован против бешенства и других требуемых заболеваний;

- подготовить документы, включая ветеринарный паспорт с отметками о прививках и, возможно, другие сертификаты;

- проконсультироваться с ветеринаром, чтобы убедиться, что питомец здоров и готов к путешествию.

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