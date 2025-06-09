Чемпионат Великих Лук по ловле рыбы спиннингом пройдёт 6 июля

12:38, 09 июня 2025, ПАИ

Городской чемпионат по ловле рыбы спиннингом с берега пройдёт в Великих Луках 6 июля на реке Ловати, сообщили ПАИ в Федерации рыболовного спорта Псковской области.

Соревнования пройдут в личном зачёте для всех желающих. Несовершеннолетних спортсменов допустят только в сопровождении родителей.

К зачёту принимаются щука и судак (не менее 40 сантиметров), окунь, жерех, язь, голавль, плотва, уклейка и лещ.

Призёров наградят кубками, медалями и грамотами. Регистрация состоится 6 июля с 6:00 до 7:00. Открытие состязаний – в 7:00, а старт – в 7:30.

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