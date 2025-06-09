Владимир Путин проведёт встречу с министром спорта
Президент России Владимир Путин проведёт в Кремле встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, президент начинает новую рабочую неделю в Кремле, где запланированы встречи, не включающие крупных публичных мероприятий. Он отметил, что Дегтярёв доложит главе государства о развитии спорта. Песков также уточнил, что другие встречи президента будут носить непубличный характер.
Это первая публичная встреча Путина с Дегтярёвым в качестве министра спорта. Ранее Дегтярёв выступал с докладами перед президентом в роли губернатора Хабаровского края в январе 2024 года, однако он регулярно участвует в профильных мероприятиях, организуемых главой государства.
Владимир Путин проведёт встречу с министром спорта