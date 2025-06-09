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Политика

Владимир Путин проведёт встречу с министром спорта

Президент России Владимир Путин проведёт в Кремле встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент начинает новую рабочую неделю в Кремле, где запланированы встречи, не включающие крупных публичных мероприятий. Он отметил, что Дегтярёв доложит главе государства о развитии спорта. Песков также уточнил, что другие встречи президента будут носить непубличный характер.

Это первая публичная встреча Путина с Дегтярёвым в качестве министра спорта. Ранее Дегтярёв выступал с докладами перед президентом в роли губернатора Хабаровского края в январе 2024 года, однако он регулярно участвует в профильных мероприятиях, организуемых главой государства.

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