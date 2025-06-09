857 литров бензина в месяц могут купить жители Псковской области на зарплату

13:44, 09 июня 2025, ПАИ

857 литров бензина в месяц могут купить жители Псковской области на зарплату с учётом стоимости литра АИ-92 в апреле 57,03 рубля. Таким образом, регион занимает 74-е место из 85. Такие данные приводятся в рейтинге РИА Новости.



Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в России марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта на среднюю в регионе заработную плату. Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за 12-месячный период с марта 2024 года по февраль 2025 года на среднюю в регионе цену бензина в апреле 2025 года.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1385 литров.

Еще в девяти регионах – Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Магаданской области, Сахалинской области, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Камчатском крае, Московской области и Республике Саха (Якутия) — жители могут купить более 1,5 тысячи литров бензина в месяц. В 40 субъектах Федерации на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от одной до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92. По сравнению с декабрем 2024 года число таких регионов увеличилось.

В замыкающей рейтинг последней десятке регионов жители могут купить не более 850 литров бензина марки АИ-92 в месяц. В их числе Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания.

Низкая доступность бензина в таких субъектах объясняется не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки или ниже среднероссийских, сколько низкими зарплатами.