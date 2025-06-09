В Пскове завершается строительство новой школы на улице Киселёва

15:44, 09 июня 2025, ПАИ

Строительную готовность и организацию образовательного процесса в новой школе на улице Киселёва обсудили на рабочем совещании губернатор Псковской области Михаил Ведерников и владыка Матфей. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Общая готовность объекта составляет 97 %. В летний период необходимо благоустроить территорию, провести пусконаладочные работы инженерных систем, завершить отделочные работы.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей отметил эффективность рабочей группы по созданию образовательного и воспитательного модуля по изучению основ православной культуры. С учётом профиля и особой программы разработан курс повышения квалификации и переподготовки для педагогов и представителей духовенства.

Основу будущего педагогического коллектива составят учителя Псковской православной гимназии № 28, 142 школьника продолжат обучение, ещё 383 будут приняты из числа проживающих в микрорайоне.

«Напомню, в новой школе особое внимание будет уделяться изучению дисциплин, направленных на формирование духовно-нравственных ориентиров развития личности, – сказал Михаил Ведерников. – Образовательная программа будет включать предметы художественного профиля с элементами дизайна, в том числе графического. В рамках дополнительного образования будут открыты хоровое и театральное отделение».