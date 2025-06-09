Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове завершается строительство новой школы на улице Киселёва

Строительную готовность и организацию образовательного процесса в новой школе на улице Киселёва обсудили на рабочем совещании губернатор Псковской области Михаил Ведерников и владыка Матфей. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Общая готовность объекта составляет 97 %. В летний период необходимо благоустроить территорию, провести пусконаладочные работы инженерных систем, завершить отделочные работы.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей отметил эффективность рабочей группы по созданию образовательного и воспитательного модуля по изучению основ православной культуры. С учётом профиля и особой программы разработан курс повышения квалификации и переподготовки для педагогов и представителей духовенства.

Основу будущего педагогического коллектива составят учителя Псковской православной гимназии № 28, 142 школьника продолжат обучение, ещё 383 будут приняты из числа проживающих в микрорайоне.

«Напомню, в новой школе особое внимание будет уделяться изучению дисциплин, направленных на формирование духовно-нравственных ориентиров развития личности, – сказал Михаил Ведерников. – Образовательная программа будет включать предметы художественного профиля с элементами дизайна, в том числе графического. В рамках дополнительного образования будут открыты хоровое и театральное отделение».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 июня 2025

До +19 градусов, грозы, дожди и порывистый ветер прогнозируют в Псковской области 10 июня
09 июня 2025

Медальон защитника Брестской крепости впервые представили в Псковском музее
09 июня 2025

Раньше при выражении «мужская косметика» всех в дрожь бросало – псковский бизнесмен
09 июня 2025

Онкоуролог из Петербурга начал работу в Псковском онкодиспансере
09 июня 2025

Выгода до 10 тысяч рублей: как сэкономить на покупке телефона и мобильной связи с билайн
09 июня 2025

В Псковском гидрометцентре объяснили, откуда взялось облако-воронка
09 июня 2025

Плата за коммунальные услуги вырастет в России с июля
09 июня 2025

Как защитить себя от дистанционных мошенников, обсуждают в медиацентре ПАИ

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...