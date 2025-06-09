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Общество

Ниша мужской косметики расширяется – псковский эксперт

Ниша мужской косметики расширяется, отметил псковский предприниматель, учредитель парфюмерно-косметического производства «Айрон Барбер» Владимир Харитонов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 июня.

Владимир Харитонов. Фото: ПАИ

«Этому свидетельствует количество открытых салонов красоты, активных клиентов и продажи на маркетплейсах. Достаточно посмотреть нишу мужского ухода и увидеть, что там увеличилось количество селлеров, товаров, продаж в этой категории, поэтому, безусловно, мы видим подъём и он будет продолжаться», – отметил гость эфира.

Увеличилось количество укладочных средств. Твёрдые стайлинги и сухая пудра – топовые позиции, заметил он.

Также предприниматель рассказал о возрастном цензе людей, которые используют мужскую косметику.

«Так как мы разрабатывали продукцию для салонов красоты и барбершопов, люди оттуда узнают про косметику, пробуют её и впоследствии покупают. Наверное, в среднем это до 55 лет, но эта планка постоянно повышается, потому что люди, которые попробовали для себя уход, практически никогда не уходят, это вызывает привыкание. Поэтому эта планка будет расти», – отметил Владимир Харитонов.

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Ниша мужской косметики расширяется – псковский эксперт

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