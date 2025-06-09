Чем отличаются мужские укладочные средства от женских, объяснил эксперт

17:55, 09 июня 2025, ПАИ

Чем отличаются мужские укладочные средства от женских, объяснил псковский предприниматель, учредитель парфюмерно-косметического производства «Айрон Барбер» Владимир Харитонов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 июня.

«В целом гендерность средств или духов – это всё придумывают маркетологи. Есть масса производителей, которые делают один аромат, он и женский, и мужской. Единственное, кому-то подходит, кому-то нет», – отметил гость студии.

Если речь идёт о твёрдых стайлингах, таких как пасты или помады для укладки, то тут либо продукт подходит, либо нет.

«У нас нет женской и мужской пасты для укладки волос, то есть, как правило, это продукт унисекс. Но мы первоначально проектировали его для мужчин – отдушка более одеколонная. Впоследствии мы выпустили ряд продуктов, основываясь на том, что девушки тоже хотят использовать этот продукт, поэтому они подходят для всех», – заключил Владимир Харитонов.