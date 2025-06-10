В Великих Луках наладили контрабанду сигарет в Евросоюз

12:15, 10 июня 2025, ПАИ

В Великих Луках наладили схему контрабанды сигарет в Евросоюз. Деятельность преступной группы контрабандистов на юге Псковской области пресекли сотрудники Псковской таможни, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В технологических полостях на крыше локомотива поезда таможенники обнаружили упакованные в брикеты 6620 пачек сигарет стоимостью более 800 тысяч рублей.

В ходе проверочных мероприятий оперативные сотрудники таможни установили, что незаконное перемещение табачных изделий в Латвию через пункт пропуска «Посинь» осуществлялось под руководством бывших работников железнодорожной отрасли.

Злоумышленники арендовали в Великих Луках гаражное помещение для хранения табачных изделий и формирования брикетов из блоков сигарет. Погрузку табачных изделий в тайники локомотива осуществляли в условленном месте во время движения железнодорожного состава.

Оперативными сотрудниками таможни установлены и задержаны организаторы преступной схемы. По решению суда задержанные лица заключены под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере, совершенная организованной группой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двенадцати лет со штрафом до двух миллионов рублей.

Расследование продолжается.

Мероприятия проводились совместно с сотрудниками УМВД России по Псковской области.