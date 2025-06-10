Сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова ответили на вопросы псковичей

17:46, 10 июня 2025, ПАИ

Сенаторы РФ от Псковской области Алексей Наумец и Наталья Мельникова ответили на вопросы псковичей в региональной общественной приёмной «Единой России» сегодня, 10 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения партии.

На приём пришли 32 человека. Алексей Наумец отметил, что формат приёма был немного изменён, поскольку было решено проводить совместные приёмы для более эффективного решения вопросов, касающихся социальной сферы. Он добавил, что Наталья Мельникова является профессионалом в этой области и совместная работа позволяет быстрее находить решения.

На встрече также присутствовали специалисты из отдела кадров 76-й дивизии ВДВ и медицинской службы, что способствовало оперативным ответам на вопросы, связанные с их деятельностью.

Наталья Мельникова подчеркнула, что такие приёмы дают возможность комплексно подходить к решению всех проблем, с которыми обращаются люди.