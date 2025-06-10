Псковские ветераны боевых действий проходят систему спортивной адаптации

16:45, 10 июня 2025, ПАИ

Псковские ветераны боевых действий, в том числе участники СВО, проходят систему спортивной адаптации, сообщили ПАИ в фонде «Защитники Отечества».



Фото: Фонд «Защитники Отечества»



Фото: Фонд «Защитники Отечества»



Фото: Фонд «Защитники Отечества»





Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Пскове и руководитель региональной Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко выступает на чемпионате России по велосипедному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, проходящем в Ижевске. Соревнования включают дистанции 25 и 63 километра. В первом этапе Ющенко занял пятое место в классе С1–С2, уступив только заслуженным мастерам спорта.

Ветеран СВО из Великих Лук Юрий Григорьев готовится к Кубку Отечества по армрестлингу среди участников и ветеранов СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир пройдёт с 4 по 7 июля в Ленинградской области. Псковскую область представят шесть спортсменов: Юрий Григорьев, Камиль Ижболдин, Никита Буравцов, Андрей Сарычев, Семён Кузнецов и Евгений Казаков.

В Школе адаптивного спорта в Пскове прошла очередная тренировка по волейболу сидя.