Как в День России будет работать почта, рассказали псковичам

07:14, 11 июня 2025, ПАИ

График работы почтовых отделений Псковской области изменится в связи с празднованием Дня России, сообщили ПАИ в пресс-службе УФПС Псковской области – АО «Почта России».

11 июня рабочий день в отделениях «Почты России», за исключением почтовых офисов с пунктами выдачи заказов с маркетплейсов, сократится на один час.

12 июня будет выходным днём для отделений «Почты России» за исключением офисов, выдающих заказы с маркетплейсов.

В выходной день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Чтобы клиенты своевременно и бесперебойно получали журналы и газеты, почтовые отправления, пособия и пенсии, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.