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Общество

Назначение нового директора Расчётного центра Пскова одобрили депутаты

Внеочередная сессия Псковской городской Думы прошла в среду, 11 июня. Депутаты рассмотрели вопрос о даче согласия на принятие комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова решения по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания участников ООО «Расчетный центр города Пскова». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

Фото: пресс-служба ПГД

Как пояснили представители администрации Пскова, ранее директором этой организации была назначена Ольга Зарипова, но 29 мая она скончалась, в связи с чем центр был вынужден фактически приостановить свою деятельность. Возникла необходимость срочно решить вопрос о назначении нового директора.

При этом представители администрации предложили кандидатуру Ольги Евсеевой, в настоящее время работающей исполнительным директором Расчетного центра города Пскова. Большинством голосов депутаты поддержали это предложение.

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