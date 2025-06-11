Назначение нового директора Расчётного центра Пскова одобрили депутаты

10:49, 11 июня 2025, ПАИ

Внеочередная сессия Псковской городской Думы прошла в среду, 11 июня. Депутаты рассмотрели вопрос о даче согласия на принятие комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова решения по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания участников ООО «Расчетный центр города Пскова». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

Как пояснили представители администрации Пскова, ранее директором этой организации была назначена Ольга Зарипова, но 29 мая она скончалась, в связи с чем центр был вынужден фактически приостановить свою деятельность. Возникла необходимость срочно решить вопрос о назначении нового директора.

При этом представители администрации предложили кандидатуру Ольги Евсеевой, в настоящее время работающей исполнительным директором Расчетного центра города Пскова. Большинством голосов депутаты поддержали это предложение.