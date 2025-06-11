Рекорд по производству свинины установили в Псковской области

15:27, 11 июня 2025, ПАИ

Рекорд по производству свинины установили в Псковской области. В прошлом году в регионе произвели почти полмиллиона тонн свинины. Таких показателей в истории области не было никогда, сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 11 июня.

«Эта цифра не с потолка взята, к ней шли непросто. Например, было много трений и неверия в то, что удастся проект свиноводческих комплексов. К счастью, руководители области нас понимали, хотя им очень серьёзно доставалось. Ругали: экологию потеряем, а свиней будет больше, чем населения. Так и оказалось, что хорошо: сейчас у нас 1 млн 600 тысяч свиней, а мяса мы произвели почти полмиллиона тонн. Такого успеха никогда не было в истории Псковской области», – сказал Николай Романов.

Напомним, по итогам 2024 года аграрная отрасль Псковской области показала прирост 30 %. По производству свинины регион стал лидером в СЗФО.