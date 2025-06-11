День соседей отметили в Родине Псковского округа

17:58, 11 июня 2025, ПАИ

День соседей отметили жители деревни Родина Псковского муниципального округа на площадке напротив улицы Никольской, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

«Формат Дня соседей – это возрождение традиций добрососедских отношений и сплочение людей. Здорово, когда люди, живущие рядом, знают друг друга, запросто общаются, могут прийти на помощь», – отметила Наталья Фёдорова.



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой















К участникам мероприятия со сцены обратились Наталья Фёдорова и уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. Они поздравили жителей с праздником, пожелав мира, благополучия, успехов и хорошего настроения.

Также состоялась концертная программа от районного центра культуры.