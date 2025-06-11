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Общество

День соседей отметили в Родине Псковского округа

День соседей отметили жители деревни Родина Псковского муниципального округа на площадке напротив улицы Никольской, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Фёдоровой

«Формат Дня соседей – это возрождение традиций добрососедских отношений и сплочение людей. Здорово, когда люди, живущие рядом, знают друг друга, запросто общаются, могут прийти на помощь», – отметила Наталья Фёдорова.

  • День соседей отметили в Родине Псковского округа
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • День соседей отметили в Родине Псковского округа
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • День соседей отметили в Родине Псковского округа
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • День соседей отметили в Родине Псковского округа
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • День соседей отметили в Родине Псковского округа
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • День соседей отметили в Родине Псковского округа
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • День соседей отметили в Родине Псковского округа
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • День соседей отметили в Родине Псковского округа
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой

К участникам мероприятия со сцены обратились Наталья Фёдорова и уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. Они поздравили жителей с праздником, пожелав мира, благополучия, успехов и хорошего настроения.

Также состоялась концертная программа от районного центра культуры.

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