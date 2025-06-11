Камчатская хоровая капелла имени Евгения Морозова примет участие в хоровом фестивале в Пскове

21:20, 11 июня 2025, ПАИ

География Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского расширяется. Среди участников – камчатская хоровая капелла имени Евгения Морозова, лауреат престижных конкурсов хорового искусства в России и четырёх международных конкурсов, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Одно из наиболее ярких событий в творческой биографии капеллы – совместное исполнение кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский» с хоровым коллективом Анкориджа (штат Аляска) и Национальным симфоническим оркестром США под управлением Мстислава Ростроповича в 1992 году.

Основу репертуара капеллы составляют русская и зарубежная классика, хоровые сочинения современных композиторов и обработки русских народных песен. Значительное место в концертных программах коллектива отведено русской духовной музыке. Большим успехом пользуются обработки национальных мелодий народов Севера, сделанные впервые для хора Евгением Морозовым.

Псковичей и гостей города приглашают в Псковский кремль 13 июня, начало в 20:00.



Вход на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского свободный. Фестиваль можно посетить и без пригласительного (по пригласительным только сидячие места в партере).

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, Театрально-концертной дирекции Псковской области. Организатор мероприятия – АНО «Мир талантов» при поддержке ФГБУК «Росконцерт».