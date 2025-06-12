Ведомственные награды получили псковские приставы

13:21, 12 июня 2025, ПАИ

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области состоялась торжественная церемония, на которой сотрудники органа принудительного исполнения получили ведомственные награды, сообщили ПАИ в пресс-службе управления.



Фото: УФССП России по Псковской области



Фото: УФССП России по Псковской области



Фото: УФССП России по Псковской области



Фото: УФССП России по Псковской области



Фото: УФССП России по Псковской области



Фото: УФССП России по Псковской области











Награды вручил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников. Он поблагодарил сотрудников за добросовестную службу, высокий профессионализм и вклад в дело защиты прав и законных интересов граждан и государства.

«Эти награды — признание вашего труда и ответственности. Ваша работа — основа правопорядка и справедливости», — сказал Сергей Колесников.

Кроме того, на церемонии приняла присягу Юлия Щербакова, ранее работавшая на должности старшего специалиста второго разряда (по информатизации) отделения судебных приставов Пскова № 2. Теперь она перешла на аттестованную должность инспектора отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности.

Юлия Щербакова пообещала «настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства, а также дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции».