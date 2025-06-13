Псковскую станцию скорой помощи посетила делегация из Узбекистана

15:38, 13 июня 2025, ПАИ

Псковскую станцию скорой медицинской помощи посетила делегация Республики Узбекистан сегодня, 13 июня. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Возглавлял делегацию руководитель службы скорой помощи Республики Узбекистан Рустам Акалаев, сопровождал коллег Эльдар Минулин – заведующий кафедрой скорой медицинской помощи Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета.

Врио председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина поприветствовала гостей, рассказала о системе здравоохранения Псковской области и структуре скорой помощи.



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области













«С 2020 года у нас создана единая служба скорой помощи, которая состоит из скорой медицинской помощи, территориального центра медицины катастроф, санитарной авиации. Всего в Псковской области 31 пост скорой помощи, которые работают в круглосуточном режиме», – резюмировала Надежда Рагозина.

Главный врач Псковской станции скорой помощи Денис Сачков провёл экскурсию по медицинскому учреждению: показали автомобили скорой помощи, комнату выдачи суточного объёма лекарственных препаратов, столовую, комнаты отдыха водителей, медицинского персонала, диспетчерскую.

Коллег из Республики Узбекистан особенно заинтересовали комплектация отечественных автомобилей скорой медицинской помощи, работа диспетчеров и медицинская система, которая отслеживает передвижение бригад скорой помощи, видит карту вызова пациента и маршрут следования, отметили в комитете.

«Открыл один вызов – мы видим, что бригада скорой помощи осуществила вызов к пациенту, сейчас его госпитализируют в инфекционную больницу. Всего сейчас во всей Псковской области на выездах 53 бригады скорой помощи», – рассказал Денис Сачков.

Далее у коллег была возможность пообщаться лично, задать интересующие вопросы, обменяться контактами.

«Спасибо за приём, будем ждать вас с ответным визитом», – подвёл итог встречи руководитель делегации Рустам Акалаев.