Оптовые цены на клубнику в России снизились на 7,2% за месяц

19:09, 15 июня 2025, ПАИ

Средние оптовые цены на клубнику за последний месяц снизились в России на 7,2%, пишет ТАСС со ссылкой на слова исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова.

Эксперт отметил, что стоимость клубники в текущем сезоне в значительной степени определяется объемом поставок из других стран, курсом доллара и затратами на логистику.

Востриков также указал, что уровень самообеспеченности России ягодами и косточковыми культурами составляет около 42%. По его словам, значительная часть фруктов и ягод, включая черешню, абрикосы и персики, импортируется из-за рубежа. Основными поставщиками являются страны СНГ, в частности Азербайджан, а также Турция, которая выступает хабом для продукции из Ирана.

Востриков подчеркнул, что эти страны из года в год устанавливают цены на черешню, абрикосы, персики и другие импортируемые косточковые культуры, а российские производители, как правило, ориентируются на ценовую политику зарубежных партнеров.