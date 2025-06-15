Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Оптовые цены на клубнику в России снизились на 7,2% за месяц

Средние оптовые цены на клубнику за последний месяц снизились в России на 7,2%, пишет ТАСС со ссылкой на слова исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова.

Фото: газета «Призыв»

Эксперт отметил, что стоимость клубники в текущем сезоне в значительной степени определяется объемом поставок из других стран, курсом доллара и затратами на логистику.

Востриков также указал, что уровень самообеспеченности России ягодами и косточковыми культурами составляет около 42%. По его словам, значительная часть фруктов и ягод, включая черешню, абрикосы и персики, импортируется из-за рубежа. Основными поставщиками являются страны СНГ, в частности Азербайджан, а также Турция, которая выступает хабом для продукции из Ирана.

Востриков подчеркнул, что эти страны из года в год устанавливают цены на черешню, абрикосы, персики и другие импортируемые косточковые культуры, а российские производители, как правило, ориентируются на ценовую политику зарубежных партнеров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июня 2025

Оптовые цены на клубнику в России снизились на 7,2% за месяц
14 июня 2025

Псковичи ответили, в чём лучше хранить сбережения
11 июня 2025

О развитии сельского хозяйства в Псковской области рассказали на «Серебряном дожде». Главное
11 июня 2025

Николай Романов спрогнозировал цену на картофель
11 июня 2025

Псковская область серьёзно зарабатывает на рапсе – Николай Романов
11 июня 2025

Режим ЧС из-за майских ливней попросят ввести в Псковской области
11 июня 2025

Рекорд по производству свинины установили в Псковской области
11 июня 2025

Курс доллара упал почти на треть

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...