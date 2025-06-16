До завершения заявочной кампании Международной премии #МЫВМЕСТЕ осталась неделя

16:37, 16 июня 2025, ПАИ

До 23 июня продолжится прием документов на участие в 5-й, юбилейной, Международной премии #МЫВМЕСТЕ. У жителей Псковской области есть еще неделя, чтобы заявить о себе и своей команде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Признание и поддержку получат лидеры общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Миссия премии заключается в укреплении ценностей взаимопомощи и милосердия как нормы жизни.

В этом году в Национальном треке премии предусмотрено четыре категории: «Личность», «НКО и проекты», «Компании», «Территория» и 12 номинаций. В числе новых в 2025 году это «Устойчивое будущее» за вклад в охрану природы и сбережение окружающей среды, а также «Поколение добра» для поддержки социальных проектов, реализуемых юными добровольцами от 14 до 17 лет. Появилась и новая спецноминация «Вместе сильнее», которую планируют присудить за реализацию совместных социальных проектов между государством, НКО, бизнесом и СМИ.

Международный трек премии в этом году посвящен социальному партнерству в целях глобального развития. Его участники — иностранные юридические и физические лица.

В юбилейном сезоне премии предусмотрены и другие нововведения: усилены инструменты продвижения проектов и расширены образовательные возможности для участников, сделан акцент на цифровизацию — к оценке заявок будет привлечён искусственный интеллект. Нейросетевая модель сможет предоставить рекомендации по улучшению социально ориентированных инициатив, подготовленные на основе анализа данных.

Премия позволяет участникам получить признание своей деятельности, найти сообщество единомышленников и соавторов, получить помощь в развитии проекта и команды, найти партнеров. Так, финалисты 2024 года получат в этом году, в числе других преференций, возможность участвовать в Молодежном дне ПМЭФ-2025, статус лекторов российского общества «Знание» и путевки на участие в профильных сменах «Движения первых».

За 5 лет на участие в премии поступило свыше 145 тыс. заявок в национальном треке и более 5 тыс. заявок из 142 стран мира в Международном треке. В финал национального трека вышли 654 заявки, а 288 стали призерами. 39 участников получили статус лауреата международного трека.

Регистрация на премию — на сайте премия.мывместе.рф.