В России планируют повысить тарифы на водоснабжение для пользователей без счётчиков

17:26, 16 июня 2025, ПАИ

Минстрой предложил увеличить плату за воду для квартир без счётчиков, представив проект поправок к правилам предоставления коммунальных услуг, пишет «Российская газета».

Согласно закону, счётчики должны были быть установлены до июля 2012 года (в Крыму – до сентября 2019 года), но до сих пор не во всех квартирах есть счётчики. По данным Росстата, в 2023-2024 годах счётчики холодной воды установили в 84 % квартир, горячей – в 87 %.

Жители без счётчиков платят по нормативам с коэффициентом 1,5, то есть за десять кубометров воды им начисляют плату за 15.

Минстрой считает, что текущие меры недостаточны для стимулирования установки счётчиков. В Москве провели эксперимент, где коэффициент для непользующихся счётчиками увеличили с 1,5 до 3. Это способствовало росту оснащённости квартир счётчиками холодной воды с 80 % в 2015 году до 90 % в 2024 году, в то время как в стране этот показатель составляет 84 %.

В связи с этим Минстрой предлагает установить коэффициент три по всей стране, чтобы повысить ответственность владельцев недвижимости за отсутствие или несвоевременную поверку приборов учёта.

Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова считает повышение коэффициентов для квартир без счётчиков правильной мерой. Она уверена, что коэффициент должен быть максимально высоким, так как это не способ заработать для водоканалов, а стимул для установки приборов учёта. Увеличение коэффициентов побудит как «резиновые квартиры», так и обычных жителей установить счётчики и оплачивать воду по фактическому потреблению.

При этом если число прописанных совпадает с реально проживающими, установка счётчиков обычно позволяет снизить счета за воду.