Эстония пригрозила закрыть пропускной пункт на границе с Россией

11:30, 17 июня 2025, ПАИ

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Нарва-1» на границе с Россией могут закрыть в случае роста очередей и ухудшения условий пересечения, пишут эстонские СМИ со ссылкой на заявление главы МВД Эстонии Игоря Таро.

Очереди у КПП постоянно огромные, подчеркнул чиновник. При этом на прошлой неделе там стояли не только жители России, но и граждане других стран – США и Европы. По мнению Игоря Таро, переход «Нарвы-1» на круглосуточный режим работы или возобновление работы пешеходного пункта «Нарва-2» не исправят ситуацию. Чиновник уверен, что «если открыть пункт ночью, то придётся сократить ресурсы, задействованные в дневное время, а это в свою очередь увеличит время прохождения границы днём».

Напомним, что в настоящее время на границе России и Эстонии работают три погранпункта, один из них – «Нарва» – открыт только днём. КПП «Койдула» и «Лухамаа» функционируют в полном объёме.