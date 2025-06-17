Более десяти предприятий посетят школьники Псковской области в рамках проекта «Билет в будущее»

12:39, 17 июня 2025, ПАИ

Более десяти предприятий выступят партнёрами проекта «Билет в будущее» в 2025 году. Они предоставляют свои площадки для проведения экскурсий и мастер-классов для школьников Псковской области 6–11-х классов. Об этом ПАИ сообщила региональный координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская.

Партнёрами проекта стали предприятия Пыталовского, Плюсского, Гдовского, Бежаницкого, Невельского, Новоржевского и Новосокольнического районов, среди которых ООО «Пыталовский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «Плюсский промышленный комбинат», ООО «Гдов молоко», ОАО «РЖД», ОАО «Красное знамя» и другие.

«Предприятия организуют промышленные экскурсии и мастер-классы, на которых школьники смогут познакомиться с технологическим процессом на производствах разных типов и техническим оснащением, а также попробовать свои силы в профессии», – отметила Елена Рыбальская.

Напомним, региональными партнёрами уже являются АО «Псковский хлебокомбинат», завод «М-Конструктор», ООО «Псков-Полимер», ЗАО «Славянка» (торговая марка Truvor).

Отметим, проект «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» реализуется в 89 субъектах РФ. С 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях страны внедрена единая модель профориентации школьников 6–11-х классов.