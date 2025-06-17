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Общество

Студмедиа ПсковГУ возглавило рейтинги Минобрнауки России за май

Студенческое медиа ПсковГУ «Толк» возглавило рейтинги Минобрнауки России по активности региональных площадок за май. Об этом сообщается в телеграм-канале «НОС: наука, образование, студенчество».

В рейтинг вошло 18 сообществ в соцсети «ВКонтакте» и 23 канала в мессенджере Telegram. «Толк» стал лидером в рейтингах в обеих соцсетях.

В соцсети «ВКонтакте» медиа ПсковГУ имеет индекс 60, что на 17 единиц больше, чем у ближайшего преследователя Медиа.Hub с Алтая. В Telegram «Толк» получил индекс 58, что на 20 больше, чем у «Кампуса на Неве» из Санкт-Петербурга, занявшего второе место.

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