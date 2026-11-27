Когда исчезнут кондукторы, объяснил губернатор

14:59, 27 ноября 2026, ПАИ

Сократить число кондукторов позволит повышение эффективности контролёров, в том числе за счёт ужесточения ответственности за безбилетный проезд. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, пишет «Горсайт».

Отвечая на вопрос, когда исчезнут кондукторы, Андрей Травников сказал, что власти вынуждены искать баланс между количеством кондукторов и контролёров. В муниципальном транспорте, по его словам, коллеги нашли способ эффективно выявлять безбилетников и поддерживать дисциплину среди пассажиров. Частные перевозчики пока таких подходов не нашли и поэтому отдают предпочтение кондукторам, отметил губернатор.

Изменить ситуацию, по мнению главы региона, может законодательная инициатива: повышение размера штрафа за безбилетный проезд и усиление ответственности за это нарушение. «Вполне возможно повысить эффективность работы контролёров, и это позволит в том числе сократить кондукторов», – заметил Андрей Травников.

Тогда большинство пассажиров смогут пользоваться безналичной и автоматической оплатой.