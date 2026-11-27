Гастроэнтеролог назвала главные факторы ухудшения работы ЖКТ

15:00, 27 ноября 2026, ПАИ

Количество пациентов у гастроэнтерологов увеличивается после праздников и окончания постов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт Елена Стадник в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам специалиста, сейчас, в преддверии праздников, у гастроэнтерологов наблюдается некоторое затишье. Обычно в такое время чаще обращаются пациенты с функциональными нарушениями работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Такие проблемы связаны, в частности, с нарушением перистальтики. Их бывает непросто диагностировать, поскольку речь не всегда идёт о конкретном заболевании. Однако оставлять подобные нарушения без внимания не стоит – важно пройти обследование.

Елена Стадник отметила, что на работу пищеварительной системы влияют образ жизни, уровень стресса и питание. Люди с хроническими заболеваниями ЖКТ особенно чувствительны к изменениям рациона: резкая смена меню может привести к нарушениям пищеварения и обострению болезни.

Дополнительным фактором, способным ухудшить состояние желудочно-кишечного тракта, врач назвала стресс.