ИИ на работе в правительстве Псковской области, ГосGPT и аккаунты псковичей на «Госуслугах» обсудили на «Серебряном дожде». Главное

17:11, 17 июня 2025, ПАИ

Гостями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) стали начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, директор ООО «Формоза-Софт» Игорь Храмов и технический директор ООО «Концепт разработка» Сергей Буровцев. Обсудили состояние дел в IT-сфере, влияние ИИ на повседневность и многое другое.

Главное:



- Несмотря на слухи о перенасыщении и охлаждении рынка, отрасль IT продолжает активно развиваться, ощущается нехватка кадров, особенно в новых направлениях, связанных с ИИ. «Люди по-прежнему нужны, причём нужны люди, которые обладают мультифункциональными знаниями».

- IT все возрасты покорны – от выпускников школ до людей 40+.

- Будущим айтишникам пригодится умение анализировать данные, любознательность, которая заставляет мыслить в категориях «как это сделано», «как бы я решил эту задачу» и базовое профильное образование.



- Псковский «ГосGPT» будет работать сразу с несколькими моделями искусственного интеллекта.

- В этом году нейросеть помогла в работе с отчётом правительства Псковской области за 2024 год.

- Минимум 22 базовые станции появятся вдоль трассы Р-23 в Псковской области в течение нескольких лет, чтобы закрыть «медвежьи углы» без связи.

- В планах на этот год установка 38 новых базовых станций. Несмотря на значительный прогресс, потребность в новых базовых станциях сохраняется из-за уникальной структуры расселения региона: большое количество малых и сезонно населённых пунктов требует дальнейшего расширения покрытия, а в некоторых случаях возникают сложности с экономической целесообразностью подключения из-за высоких затрат на инфраструктуру.

- Подтверждённые аккаунты на «Госуслугах» имеют почти 90 % жителей Псковской области.