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Общество

Псковский «ГосGPT» будет работать с несколькими моделями искусственного интеллекта

Псковский «ГосGPT» будет работать с несколькими моделями искусственного интеллекта, рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Виталий Рахманов

«Изначально планировалось, что мы на базе одной нейросети будем строить прикладные приложения для работы, но в итоге принято решение – несколько десятков типовых задач будут решаться тремя – пятью моделями ИИ. Это повышает эффективность работы», – пояснил Виталий Рахманов. Он также добавил, что к концу июля будет представлено одно из направлений работы в рамках «ГосGPT».

Ранее сообщалось, что в Псковской области для более быстрого и качественного обслуживания жителей создаётся сервис ГосChat для оптимизации работы госорганов.

Сначала сервисом будут пользоваться государственные служащие, чтобы повысить эффективность поиска информации. По предварительным результатам тестирования, система сократила время поиска информации на 70 %.

На втором этапе планируется подключить жителей Псковской области. Новая система должна улучшить обратную связь по обращениям граждан. Сервис позволит быстро находить ответы на справочные вопросы, такие как получение льгот, обращение за документами и поиск контактов.

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