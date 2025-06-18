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Общество

В России предложили заменить каникулы в январе и мае на короткие рабочие недели

Длинные январские и майские праздники в России нужно заменить на шесть сокращенных рабочих недель по три трудовых дня — такую инициативу высказал вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Дмитрий Пищальников. Об этом пишет «Газета.ру».

«Это позволит сохранять баланс между отдыхом и производительностью в течение года. Такой подход делает отдых регулярным, но управляемым, и позволяет бизнесу планировать деятельность без длительных простоев», — уверен он.

По мнению Пищальникова, Россия может перенять зарубежный опыт с адаптивными трудовыми графиками, но сохраняя свою специфику и уважение к культурным привычкам.

Эксперт считает, что праздничные каникулы и продолжительные выходные хоть и являются приятной передышкой для сотрудников, но совокупные потери экономики от длительных январских и майских каникул могут достигать до одного процента ВВП.

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